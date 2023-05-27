القبض على شخص بحوزته 24 كيلو من مخدر الهيدرو بالإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق) حال تواجده بمسكنه..وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 24 كيلو جرام – ميزان حساس – هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة ربع نقل) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.

تُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون و 200 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة.