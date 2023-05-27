بعد اتشار الجرائم فيه .. حرق بيت الشر بمدينة بروكلين الأمريكية

دمر مبنى في بروكلين أطلق عليه اسم "بيت الشر" بعد أن أصبح موقعًا لجرائم قتل متعددة على يد زعيم طائفة في حريق هائل.

واشتعلت النيران في المنزل الريفي 222 Brooklyn Avenue في حوالي الساعة 5 صباحًا يوم الأربعاء ، مما أدى إلى حريق لمدة ساعتين تم اخماده أكثر من 100 من رجال الإطفاء لمعالجته ، وفقًا لتقارير Gothamist.

احتراق بيت الشر

أُجبر السكان على إخلاء المبنى سيئ السمعة بعد أن بدأ الحريق ينتشر في جميع أنحاء العقار ، والذي بدأ في الانهيار بشكل كامل.

فيما وأصيب أربعة من رجال الإطفاء في الحريق الذي امتد أيضا إلى مبنى مجاور وخلف قذيفة فارغة ومتفحمة رقم 222.

يأتي تدمير المبنى بعد عقود من أن أصبح سيئ السمعة لكونه المقر القديم لـ Devernon "Doc" LeGrand ، وهو واعظ يقوده مجتمع يشبه طائفة العبادة.

ويُزعم أن ها الواعظ ع كان يجذب المراهقين إلى المبنى الخاص بهم ، ويمدهم بالمخدرات ويشرب الخمر قبل أن يسيء معاملتهم ويهددهم.

قائد الطائفة

كما أنه جعل العديد منهم يشاركون في مخطط الراهبة الزائف ، مما أجبرهم على ارتداء ملابس الراهبات الكاثوليكيات والتسول للحصول على المال في الأماكن السياحية الساخنة في جميع أنحاء مدينة نيويورك.

وفي الوقت نفسه ، تم وضع أطفاله في أقفاص في مكان الإقامة وتم تجويعهم وضربهم حتى تم القبض على ليجراند بتهمة إساءة معاملة الأطفال في عام 1965 ، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست.