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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على نشطاء المناخ في باريس

صدى البلد

دافعت شركة توتال إنرجي الفرنسية العملاقة للنفط والغاز عن استراتيجيتها، بعد أن أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على نشطاء المناخ بالتزامن مع التجمع السنوي للشركة، وحثت الحكومة الفرنسية الشركة على تسريع التحول إلى الطاقة المتجددة. 

واستخدمت الشرطة الفرنسية في وقت سابق أمس الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين تمكنوا من الجلوس على الأرض، لكنها تجاهلت ثلاثة تحذيرات للتحرك. 

وظل مئات المتظاهرين على جانبي الشارع مغلقين من قبل الشرطة خارج المكان، حيث دخل المساهمون القاعة. وقالت الشرطة إن أربعة أشخاص اعتقلوا. 

وهتف المتظاهرون "كل ما نريده هو اسقاط شركة توتال". في إشارة إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، وصرخوا أيضًا: "درجة واحدة ودرجتين وثلاث درجات، علينا أن نشكر توتال". وسكب البعض سائل أسود على رؤوسهم.

وأرادت الشركة تجنب الفوضى التي حدثت العام الماضي عندما منع نشطاء بعض المساهمين من حضور الاجتماع السنوي، حيث تم هذا العام، وضع شاشات زجاج شبكي بارتفاع مترين لفصل مكبرات الصوت على خشبة المسرح عن أفراد الجمهور في قاعة الحفلات الموسيقية، كما منع الحاضرين والصحفيين من استخدام هواتفهم الذكية داخل المكان.

الفرنسية المناخ توتال باريس المسيل للدموع

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