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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب تناقش طلب إحاطة حول إنشاء مصفاة الذهب بمرسى علم.. الثلاثاء

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن إنشاء وتنفيذ أول مصفاة ذهب بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية.

وقال الجبلاوي، في تصريحات له، إنه تقدم بطلب إحاطة منذ أيام بشأن ضرورة إنشاء وتنفيذ مصفاة ذهب على وجه السرعة، وذلك لحماية ثروات مصر من النهب والسرقة وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية حول ضرورة الاهتمام  بهذا الملف. 

وأكد أن الرئيس يولي اهتماما كبيرا لقطاع الذهب وحرصه علي حمايته باعتباره ثروة قومية، وظهر ذلك واضحا من خلال الإجراءات الرئاسية الأخيرة.

وأفاد الجبلاوي بأن إنشاء مصفاة الذهب في مصر لها أثر كبير على الاقتصاد الوطني بالإيجاب لأنها من شأنها حماية الذهب من إهداره الذي يرسل خارج الدولة لتنقيته ودمغه وختمه، متسائلا: “من المسئول الذي تخاذل عن عدم وجود مصفاة الذهب داخل الوزارة”؟، مشيرا إلى أن هناك دراسة بالفعل أعدت بالتكلفة ولم تنفذ حتى الآن.

وكان النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية بشأن إنشاء مصفاة الذهب، طالبا خلال الطلب بسرعة مناقشته لأهميته وحماية ثروات مصر.

الصناعة مرسى علم مجلس النواب النائب محمد الجبلاوي مصفاة الذهب

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