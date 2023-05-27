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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

1200 كليو متر سكة حديد| انطلاق مشروع إقليمي للنقل عبر العراق

صدى البلد

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن التكامل الاقتصادي مع الدول العربية يعزز الاستقرار، مشيرا إلى انطلاق مشروع إقليمي للنقل عبر أراضيه يضم ميناء "الفاو الكبير".

وذكر السوداني خلال كلمته في افتتاح مؤتمر طريق التنمية، أن طريق التنمية شريان اقتصادي، وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات.

وقال السوداني إن "العقبات تغدو هينة أمام التعاون، وهذا ما نفهمه من المسؤولين"، لافتاً إلى أن "طريق التنمية خطة طموحة ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية ناضجة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتابع: "نحن نقف على أعتاب مفتاح مواجهة المؤثرات التي ستمر عبر طريق التنمية"، مبينا أن "هذه الحكومة آلت على نفسِها أن تنطلق من الحاجات الفعليةِ للشعب العراقي وفق أولويات مدروسة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انطلاق مشروع للنقل عبر العراق سيكون "ركيزة" للاقتصاد المستدام غير النفطي و"عقدة ارتباطٍ تخدم" جيران العراق والمنطقة.

وقال السوداني، إن المشروع سيعتمد على الممرّات متعددة الوسائط وأكثر من 1200 كيلومتر من السكك الحديدية، وتشغيلها البيني المشترك، والطرق السريعة.

وذكر السوداني أن ميناء الفاو الكبير سيكون "بوابة لهذا الحراك الاقتصادي المهم".

من جهته، قال وزير النقل العراقي رزاق السعداوي إن بلاده تعتزم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو في منتصف 2025.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر "نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو بلغت أكثر من 50%".

وتبلغ تكلفة مشروع ميناء الفاو نحو 2.6 مليار دولار ويهدف لإنشاء ميناء تجاري كبير جنوب العراق وتعرض للتأجيل أكثر من مرة.

وانطلقت، اليوم أعمال مؤتمر طريق التنمية في بغداد، وسط مشاركة وفود ممثلين من 10 دول بالمنطقة بجانب العراق، ويستمر ليوم واحد فقط.

وكانت وزارة النقل العراقية، أرسلت دعوات رسمية لحضور المؤتمر لعدد من المنطقة وجوار العراق، وهي كل من (السعودية وتركيا وسوريا والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعُمان وإيران).

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