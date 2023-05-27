أيمن محسب: الدولة حققت إنجازا في تهيئة البنية التحتية للاستثمار

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالاستثمار، كان لها تأثير إيجابي كبير على رجال الاعمال والمستثمرين، متابعا: أزالة المعوقات الخاصة بالبيروقراطية سيساهم بشكل كبير في انتعاش الاستثمار في مصر.



وأضاف "أيمن محسب" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لأول مرة في تاريخ مصر يتواجد هذا الكم من رجال الاعمال ويتناقشون بشكل مباشر عن مشاكلهم واقتراحاتهم، مؤكدا على أن المصريين المشاركين في الحوار الوطني لديهم تفائل كبير تجاة الاستثمار.

ولفت إلى أن ما شهدته بيئة الاستثمار الفترة الحالية من تطورات، سواء في البنية التحتية للمصانع أو الطرق، ساهم بشكل كبير في زيادة الجذب الاستثماري.

وشدد على أن الدولة المصرية حققت إنجازا في تهيئة البنية التحتية للاستثمار.

