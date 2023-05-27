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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أعداد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية العام الحالي 2022-2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

كشف الشيخ أيمن عبدالغني أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية، عن أعداد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية العام الحالي 2022-2023.

 

أعداد طلاب الثانوية الأزهرية

 

وقال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، في بيان، إن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.


والتقى الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم ، اليوم السبت، برؤساء لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، لتقديم التوجيهات والتعليمات الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية.

وقال قال رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إن فضيلة الإمام الأكبر يتابع استعدادات قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات الثانوية الأزهرية لحظة بلحظة، ويقف على كل ما هو جديد، مضيفا أن هذا العام شهد زيادة رؤساء اللجان من المعلمات لأكثر من الضعف، تنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتمكين المرأة في المناصب القيادية، حيث تجاوز عدد رؤساء اللجان والمساعدين من المعلمات ٢٣٠ معلمة، وهذا بجانب الأعضاء المشاركات في أعمال الملاحظة.


من جانبه قدم الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، التعليمات الخاصة بالثانوية الأزهرية لرؤساء اللجان بداية من مسؤوليات رؤساء الإدارات المركزية للمناطق ومديري العموم في أعمال الامتحانات، فضلا عن تعليمات عامة لإدارات الامتحانات بالمناطق، ومراكز توزيع الأسئلة.

كما أوضح رئيس الإدارة المركزية للامتحانات التعليمات الخاصة بملاحظي اللجان وكذا الخاصة بالطلاب، بالإضافة إلى التعليمات الخاصة بالطلاب المرضى وذوي الهمم، فضلا عن أهم القوانين والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات، كما وجه فضيلته بتوزيع نموذج لتعليمات امتحانات الثانوية الأزهرية لكل رؤساء اللجان.

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