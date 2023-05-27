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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيل بايدن أبرزهم .. من سيحضر زفاف ولي عهد الأردن؟

ولي العهد الأردني
ولي العهد الأردني

أعلنت الكثير من الشخصيات المهمة في العالم، حضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني على رجوة آل سيف، الذي يقام في الأول من يونيو المقبل.

وحسب قناة "المملكة" الأردنية، أكدت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن، حضورها حفل الزفاف المقرر.

كما سيحضر الزفاف ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما وكاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي.

ومن بين الحضور كذلك، الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

فيما تأكد حضور الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو حفل الزفاف الملكي. 

وكانت أمانة عمان الكبرى، اتخذت اليوم السبت، قرارًا بمجانية باص عمان والباص سريع التردد  للمواطنين في الأول من يونيو المقبل، الذي يصادف عقد قران وحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين".

وأعلن أمين عمان يوسف الشواربة، في تغريدة عبر "تويتر"، أن استخدام باص عمان والباص سريع التردد سيكون مجانا للمواطنين في الأول من يونيو المقبل.

الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الحسين بن عبدالله الرئيس جو بايدن

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