عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|معرض للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات ينطلق الاثنين بإكسبو الشارقة

اقتصاد الامارات
اقتصاد الامارات

تنطلق الاثنين المقبل في مركز إكسبو الشارقة فعاليات النسخة الثانية من معرض الإمارات للإطارات الصينية وقطع غيار السيارات الذي يستضيفه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة أكثر من 130 مصنعاً وشركة صينية متخصصة في إنتاج وصناعة الإطارات وقطع غيار السيارات والمعدات والإكسسوارات.

ويعتبر المعرض الذي تنظمه شركة انتر كوميرس حتى 31 مايو الجاري أحد أكثر فعاليات الإطارات ومكونات السيارات الصينية شمولاً في المنطقة حيث تغطي دورة 2023 من المعرض العديد من القطاعات تشمل مجموعة من أحدث قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات وإلكترونيات السيارات ومعدات الصيانة وأبرز حلول تكنولوجيا السيارات والابتكارات الحديثة المستخدمة في عالم قطع غيار السيارات.

اقتصاد الإمارات.. طرح فرص استثمارية في مركز وادي جازان

اقتصاد الإمارات| انطلاق معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2023" غدا

ويشكل المعرض منصة مهمة لدعم تجارة وصناعة قطع غيار السيارات والإطارات ومواكبة الطلب المتزايد على مبيعات المركبات وتحديثها من خلال دوره في تعزيز سلاسل التوريد الخاصة بقطع غيار السيارات في منطقة الشرق الأوسط مع المصنعين الصينيين ولاسيما أن الحدث يجمع تحت سقفه أفضل المصنعين في عالم السيارات وكبرى الشركات الصينية والإقليمية المتخصصة في التصنيع والتوزيع والبيع بالتجزئة والتركيب لجميع قطع غيار السيارات وملحقاتها.

ومِن المتوقع أن يسجل المعرض في دورته الثانية نتائج إيجابية على صعيد الإقبال الكبير من الموزعين وتُجّار قطع الغيار والمستوردين والمصدرين وأيضا المصنعين والموردين من مختلف الأسواق التصنيعية الرئيسية للتعرّف على أحدث المنتجات والابتكارات وأيضًا الحلول المتطوّرة في قطاع الصناعات المغذّية للسيارات واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بهذا القطاع في المنطقة وتعزيز التواصل التجاري وتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على جديد قطاع الإطارات وقطع غيار المركبات.

وتمتلك الجهات المشاركة بالمعرض الذي سيفتح أبوابه للزوار يومياً من 10 صباحاً إلى 6 مساء خبرات طويلة في مجال قطع غيار وإكسسوارات السيارات ومنتجات الإطارات والبطاريات ما يتيح الفرصة للزوار للاطلاع على أحدث المنتجات المتوفرة في السوق فضلاً عن معرفة توجهات وفرص الصناعة والتصورات الحديثة في هذا القطاع.

اقتصاد الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

كاف يخطر الأهلي بقرار عاجل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من التعليم بشأن تبديل الأسئلة في لجنة للدبلومات الفنية بقنا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

اقتصاد الإمارات| أصول المصارف الإسلامية ترتفع لـ631.7 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي

ترشيحاتنا

أكبر تي شيرت في العالم.. مصنوع من 500 ألف زجاجة بلاستيكية

فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة الرياض

القلب المظلم.. صورة للشمس تقلب الموازين | ما أهميتها؟

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

وفاة 21 شخصا.. تفشي الكوليرا بإحدى مدن جنوب إفريقيا| شاهد

صربيا تعلن سيطرة قواتها على مواقع في اتجاه الخط الإداري لكوسفو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش كبدة إسكندراني زي المحلات

ربة منزل ضحية الطقس.. تقلبات جوية وسحب ورياح مثيرة للرمال بالمحافظات.. تفاصيل

دراسة صادمة: تأثير غير متوقع لتناول المراهقين السكريات بكميات كبيرة 

نشرة المرأة والصحة|زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ