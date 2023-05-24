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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| انطلاق معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2023" غدا

معرض الشارقة العقاري
معرض الشارقة العقاري

تنطلق فعاليات معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2023"، غدا الخميس 2023، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة في الإمارات ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة ويستمر حتى الـ 28 من مايو الجاري في مايو  مركز إكسبو الشارقة وذلك برعاية الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة .

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، يشهد المعرض مشاركة كبار شركات التطوير والإستثمار العقاري التي تعرض مشاريع من داخل وخارج دولة الإمارات والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال الإنشاء والوكلاء والوسطاء العقاريين والمؤسسات المالية وشركات خدمات إدارة العقارات والمشاريع وملاك العقارات وشركات الخدمات الهندسية.

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بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية بالشأن بالعقاري إلى جانب العديد من العروض المميزة والأقساط المريحة التي ستقدمها هذه الشركات حصرياً وفقط خلال أيام المعرض ولزوار المعرض الذي نجح في تعزيز مكانته كأحد أهم المعارض العقارية في المنطقة كما يعد المعرض منصة إستثنائية لإستعراض الفرص الإستثمارية في هذا القطاع الحيوي مع تنوع الخيارات والتسهيلات التمويلية المقدمة والإطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بالمشاريع العقارية الحديثة والمتطورة.

ويحظى المعرض برعاية رسمية من كل دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة ودائرة التنمية الإقتصادية بالشارقة وبلدية إمارة الشارقة ورعاية إعلامية من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ورعاية أكاديمية من كل معهد خبراء الإبتكار العقاري بدبي ومعهد ثينك بروب العقاري بأبوظبي وبدعم من مركز اكسبو الشارقة.

وتعتزم الجهات والشركات المشاركة تقديم العديد من العروض المميزة والحصرية إلى جانب الفرص الإستثمارية الفريدة من نوعها فضلاً عن توفير منصة للإلتقاء بالمستثمرين والمسؤولين وشركات التطوير العقاري تحت سقف واحد.

كما تعد اللجنة التنظيمية لزوار المعرض جدولا حافلا بالفعاليات وبرنامجاً متكاملاً من الدورات التدريبية وورش العمل المجانية والجلسات الحوارية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية التي يصاحبها الحصول على شهادات حضور مجانية على مدار أيام المعرض حيث ستتناول عدد من المحاور أهمها أسس التسويق العقاري وكيفية إقتناص الفرص في السوق العقاري وأهم التشريعات والانظمة للتملك في إمارة الشارقة وأحدث التكنولوجيا في المجال العقاري وأساسيات التميز في المبيعات والإدارة المالية والإستثمار والعقود الإنشائية وغيرها الكثير من الموضوعات التي تهم العاملين والمهتمين بالشأن العقاري.

ويتيح معرض إيكرس الفرصة للمستثمرين في قطاع العقارات من داخل الدولة وخارجها للتواصل فيما بينهم لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات و يستقبل المعرض زواره إبتداءاً من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يومياً ويوم الجمعة من الثالثة عصراً حتى التاسعة مساء.

الامارات إيكرس معرض الشارقة العقاري الشارقة غرفة تجارة وصناعة الشارقة

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