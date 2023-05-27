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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق تعلن حرصها على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية

السوداني ووزير النقل
السوداني ووزير النقل السعودي

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية في جميع المجالات.

وحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”، جاء ذلك خلال استقبال السوداني اليوم السبت، وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي رأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية الذي انعقد في بغداد اليوم".

وأكد رئيس الوزراء العراقي، حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما شدد على أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية"، مشيدًا بالنجاحات التي حققها المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما قدّمه من خطوات بناءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين.

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