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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

غياب القائد .. قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

صدى البلد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمباراة الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز.

ويلتقي بيراميدز مع الاتحاد السكندري في السابعة من مساء الاثنين على استاد الإسكندرية، في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد سامي  -عبد الله مجدي - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي  

خط الهجوم: دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي ويغيب عن التشكيل قائد الفريق عبدالله السعيد.

ويغادر الفريق ظهر الأحد إلى الأسكندرية، على أن يخوض مرانه الأخير بمدينة برج العرب مساء، استعدادا للمباراة الهامة.

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