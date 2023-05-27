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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من السبب؟.. اتهامات متبادلة بين إيران وطالبان بشأن إطلاق النار على مناطق حدودية

طالبان
طالبان

اتهمت حركة طالبان، اليوم السبت، إيران بالبدء بإطلاق النار على مناطق أفغانية حدودية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال متحدث باسم طالبان اليوم السبت إن اثنين قتلا وأصيب العديد بعد إطلاق نار بين حرس الحدود الإيراني ومقاتلي طالبان بالقرب من نقطة حدودية بين إيران وأفغانستان.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث لكنه يأتي وسط توترات بين البلدين بشأن حقوق المياه.

واتهمت طهران حكام طالبان في أفغانستان بانتهاك معاهدة عام 1973 بتقييد تدفق المياه من نهر هلمند إلى المناطق الشرقية بإيران، وهو اتهام نفته طالبان.

من جانبه، قال نائب قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد قاسم رضائي، اليوم السبت، إن قوات تابعة لحركة "طالبان" أقدمت على إطلاق النار صوب مقر للشرطة جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن العميد قاسم رضائي، أن قوات طالبان أطلقت النار صوب مقر للشرطة في منطقة "ساسولي" الحدودية المحاذية لأفغانستان، الواقعة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.

ووصف هذه الخطوة من قبل "طالبان"، بأنها تعد "انتهاكا لمعايير حسن الجوار والقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن "القوات الطالبانية استخدمت أنواع السلاح عند استهداف مقر الشرطة في ساسولي، وقد واجهت ردا حاسما من قبل قوات حرس الحدود الإيراني البواسل والشجعان".

طالبان ايران مناطق أفغانية حدودية أفغانستان السلاح

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