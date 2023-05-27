عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ياريت نتعلم| شوبير يوجه رسالة للاعبي الدورى المصري

شوبير
شوبير

أحرز جمال موسيالا هدف فريقه بايرن ميونيخ الثاني أمام كولن في الدقيقة 89، وساهم هذا الهدف في فوز البايرن بالدوري الألماني للموسم الـ11 توالياً.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "مدرب البايرن توماس توخيل أشرك جمال موسيالا في الدقيقه 84 يقوم يسجل هدف البطولة في الدقيقه 89 ياريت اللعيبه عندنا تتعلم".

تُوج بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني للموسم الحادي عشر تواليًا، وذلك بفوزه على كولن بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الألماني.

هدف بايرن ميونخ الأول جاء عن طريق الفرنسي كينجسلي كومان بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بباطن قدمه اليمنى، في الدقيقة الثامنة، ليمنح فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 45، سجل ليروي ساني، هدفًا للفريق البافاري، لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي وجود لمسة يد.

وسجل لوجوبوسيتش هدفًا لكولن في الدقيقة 81 من ركلة جزاء معادلًا النتيجة لفريقه.

وأحرز جمال موسيالا هدف الانتصار للفريق البافاري مهديًا إياه اللقب في الدقيقة 89.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 71 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق الأهداف عن بورسيا دورتموند صاحب الوصافة.

واحتاج بايرن ميونخ للفوز على كولن، وانتظار تعثر بورسيا دورتموند سواء بالتعادل أو الخسارة، ليحسم اللقب لصالحه.

احمد شوبير رسالة للاعبي الدوري المصري الدوري الألماني بايرن ميونخ توماس توخيل جمال موسيالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي

مقتل شخصين وإصابة 3 في قصف أوكراني على بيلجورود الروسية

رغم الفوز بالدوري.. قرار صادم من إدارة بايرن ميونخ ضد كان وحميديتش

سيول وأتربة .. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

من يسيطر على منطقة آسيا؟.. الصين أم اليابان| كيسنجر يجيب

تحذير عاجل من الأرصاد.. مرضى الصدر يلزمون منازلهم والعواصف الترابية ستستمر للغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عصير صيفي يعالج عسر الهضم وتقلصات المعدة.. تعرف على طريقة عمله

تحذير عاجل| تجنب استخدام غسالات الأطباق لهذا السبب

مرات أب ومصحة كلمة السر | عودة مهندس للحياة بعد دمار نفسي

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

فيديو

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ