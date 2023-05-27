طاقم إسعاف 6 أكتوبر يسلم نصف مليون جنيه كانت بحوزة مصابين .. تفاصيل

‏قال الدكتور مصعب البدراوي مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية بالسادس من أكتوبر، إن العثور على نقود مع المصابين أمر شبه مكرر مع أطقم العمل كل أسبوع أو أسبوعين في مكان ما داخل جمهورية مصر العربية، والحمد لله الأمانة موجودة والخير مازال موجودا في الناس، وتم تسليم نصف مليون جنيه كانت مع مصابين في إحدى الحوادث.

‏وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن اطقم المسعفين دائما ما يتعاملون مع مثل هذه الحالات خاصة في الحوادث على الطرق والمحاور الرئيسية، ويكون هناك مع المصابين أمانات وأموال والله يحفظ الجميع.

ترتيب لقاء لرفع روحهم المعنوية

وأضاف أنه تواصل مع طاقم الإسعاف الذين سلموا أمانة نصف مليون جنيه وتم ترتيب لقاء معهم للرفع من روحهم المعنوية.