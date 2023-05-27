بعد اجتياز اختبارات محفظي القرآن.. الناجحون يجرون المقابلات الشخصية بالجامع الأزهر

أجرى الجامع الأزهر ، اليوم السبت المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل محفظي قرآن كريم بالرواق الأزهري، بعد اجتيازهم اختبار القرآن الكريم الذي عقد لهم خلال الفترة الماضية.

وقد أجريت المقابلات للمتقدمين من خلال لجنة مشكلة من نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

وأكد د. عبد المنعم فؤاد أن هذه الاختبارات تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة اختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري.