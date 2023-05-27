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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاثنين القادم.. محمد سامي ومي عمر ضيفا «صاحبة السعادة»

محمد سامي ومي عمر
محمد سامي ومي عمر

تسضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر فى حلقة خاصة من برنامجها الشهير صاحبة السعادة، وذلك يوم الأثنين القادم عبر فضائية DMC.

وتطرقت الإعلامية اسعاد يونس فى حوارها مع الثنائى عن أحدث أعمالهما التى قدموها خلال موسم رمضان الماضي وعلى رأسها مسلسل جعفر العمدة الذى أخرجه محمد سامي للفنان محمد رمضان.

وكشف سامي خلال اللقاء عن كواليس تصوير المسلسل وتعاونه الثالث مع محمد رمضان وإمكانية تقديم عمل أخر فى رمضان القادم.

كما تحدّثت مي عمر عن تجربتها مع الفنان ياسر جلال فى مسلسل علاقة مشروعة والذى حقق نجاحا كبيرا فى موسم رمضان الماضي، وعلاقتها بياسر جلال وباقى فريق العمل.


محمد سامي يروّج لحلقته مع إسعاد يونس 

وحرص المخرج محمد سامي على الترويج لحلقته مع  اسعاد يونس وقام بنشر البرومو الخاص بالحلقة والذى ظهر فيه مع زوجته مي عمر وعلق على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: في ضيافة صاحبة السعادة، الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس ، يوم الإثنين ٢٩ مايو علي قناة dmc , الساعة ١١ مساءا.
 

 

إسعاد يونس تحيي ذكرى سمير غانم وسمير صبري

من ناحية أخرى حرصت الفنانة إسعاد يونس، على احياء ذكرى الراحلين سمير غانم وسمير صبري عبر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلقت قائلة: “سنة وسنتين وانتوا حبايبي يا نور العين”. 

اسعاد يونس الفنانة إسعاد يونس محمد سامى مي عمر موسم رمضان الماضي

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