تسليم 13 "كشك" لغير القادرين بقري إهناسيا وسمسطا والواسطي ببني سويف

سلمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ببني سويف (13)كشك لغير القادرين بقرى الشيخ سليمان وبوابه العرب ومنشاه البديني والمسيد الابيض مركز أهناسيا، وقرى ابويط وكوم ابو راضى وبني حدير مركز الواسطي، وقرية اهوه مركز بني سويف، وسمسطا بمحافظة بني سويف .

وأكدت أمل أبوعزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولي بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظتنا العظيمة مما سيغير من وجه الاقتصاد المصري .

ونوهت إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى : (رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومى – بحث اجتماعى من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان)، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء،ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بميدان المديرية القديم شارع محمد حميدة أعلى بنك مصر الإسلامي القديم .

وأشاد شعبان بالتعاون الوثيق مع محافظة بني سويف التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الإحتياجات الرئيسية الاكثر الحاحًا وتاثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة .

يذكر أن الجمعية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى سلمت الى الآن 577 كشك بالقرى الأكثر احتياجًا بقرى ونجوع محافظة بني سويف .