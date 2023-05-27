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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ملتقى الجامع الأزهر: تنظيم الوقت مهم لتعويد النشء على استثماره في المستقبل

ملتقى الجامع الأزهر
ملتقى الجامع الأزهر

عقد الجامع الأزهر، اليوم السبت، النسخة التاسعة عشرة من ملتقى الطفل، والذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تحت عنوان “ الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح ”، حيث دار موضوع حلقة اليوم، حول “أهمية تنظيم الوقت”.

ويأتي الملتقى، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبمتابعة الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر.

وكشف الدكتور جمال عثمان، الباحث برواق القرآن الكريم والتجويد بالجامع الأزهر، أن تنظيم الوقت في حياة أطفالنا، أمر بالغ الأهمية، حيث يعتاد الطفل على كيفية إدارة الوقت وتنظيمه، وتنفيذ المهام المطلوبة منه في الوقت المحدد.

ونوه الباحث برواق القرآن الكريم، خلال حديثه بمحور الطفل الخلوق، أن هناك طرقًا كثيرة لتنظيم الوقت لدى الأطفال، لعل أهمها يكمن في تقسيم الوقت بحدود زمانية محددة يفهمها الطفل، وكذا تحديد المهام المطلوبة لكل وقت، والربط بين تنظيم الوقت والعبادات اليومية.

واستمرارا لجهود الأزهر الشريف في تنمية مهارات الكتابة والقراءة لدى النشء، تناول الشيخ محمود عبدالجواد، رئيس قسم العلوم الشرعية والعربية، خلال حديثه حول محور الطفل الفصيح، "ضمائر المخاطب المنفصلة"، موضحا أنها تنقسم إلى ضمائر المفرد مثل (أنتَ وأنتِ)، أو المثنى منها، مثل (أنتما)، أو الجمع، مثل(أنتم وأنتن).  

ولفت الشيخ  عبد الجواد، إلى أن ضمائر المخاطب المنفصلة دائما ما تأتي مرفوعة، كقولنا (أنت مجتهدٌ، وأنتما مجتهدان، وأنتم مجتهدون).
وبمشاركة مكتب الأزهر لدعم الابتكار، قدم الطفل محمد علي جنيدي، فقرات من التلاوة والإنشاد الديني خلال الملتقى.

وفي نهاية الملتقى، ختم الباحث حديثه بالإجابة عن بعض الأسئلة حول الموضوع، وأثناء الشرح استخدم الباحثان بعض الشرائح التوضيحية، معتمدَيْن على أسلوب المناقشة والتحاور مع الأطفال، تشجيعاً لهم على المشاركة.

يذكر أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، ويتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.

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