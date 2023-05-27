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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محبش مكان مش عايزني | تعليق مثير من فرجاني ساسي

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أعرب التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، عن سعادته بتتويج فريقه بلقب الدوري القطري بعد منافسة شرسة مع العربي.

وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد جدا بالفوز بالدوري، الموسم كان شاق وطويل، ولكننا نجحنا في النهاية بحسم الدوري".

وأكمل:" قاتلت مع الدحيل القطري للفوز بالدوري القطري، للأسف لم أتأقلم في موسمي الأول مع الدحيل بسبب ظروف الجو، بجانب إن الأجواء كانت جديدة بالنسبة لي، ولكنني بمرور الوقت استطعت التكيف مع الأجواء".

وواصل :" فكرت في بعض الأوقات الرحيل عن الدحيل القطري، وعلاقتي مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو لم تكن جيدة".

وشدد :" لا أحب أن أتواجد في مكان لا يرغب في وجودي. أنا لا أحتاج معاملة خاصة ولكن اللاعب يحتاج لمن يتحدث معه لكي يخرج أفضل ما لديه".

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