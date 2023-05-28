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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الجيت كوندو.. كتاب يكشف فلسفة بروسلي في أسلوبه القتالي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثاً الهيئة العامة السورية للكتاب، عن "المشروع الوطني للترجمة" وضمن سلسلة "الكتاب الإلكتروني" كتاب (الجيت كوندو.. فلسفة الفنون القتالية)، تأليف: بروس لي. ترجمة: مياس القباني.

يتحدث كتاب الجيت كوندو عن فلسفة الفنون القتالية ويشرح فلسفة بروسلي في أسلوبه القتالي الذي ابتكره بعد سنوات من تجربته لجميع أنواع الفنون القتالية التي ابتدأها بتعلّم الوينغ تشن المرتبطة بالكونغ فو. 

عانى بروس في عام 1970 من إصابة خطيرة في ظهره طلب إليه الأطباء في إثرها التوقف عن ممارسة التمارين وملازمة الفراش لمدة تقارب ستة الأشهر حتى يتماثل للشفاء فكانت تلك الفترة أشد فترات حياته إرهاقاً، وأكثرها إحباطاً على الإطلاق. وعلى الرغم من ذلك استمر في إعمال عقله، وكانت النتيجة هذا الكتاب الذي احتوى معظم كتاباته التي أنجزها في تلك الفترة.

كتاب (الجيت كوندو.. فلسفة الفنون القتالية)، تأليف: بروس لي. ترجمة: مياس القباني، صادر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.

الهيئة العامة السورية للكتاب المشروع الوطني للترجمة الجيت كوندو فلسفة الفنون القتالية بروس لي فلسفة بروسلي

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