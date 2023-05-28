يسرا رفقة محمد التركي في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. صور

شاركت الفنانة يسرا عدة صور جديدة لها من مهرجان كان هذا العام عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت يسرا في الصور بإطلالة متميزة، رفقة محمد التركي رئيس مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

سافرت الفنانة يسرا لحضور فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، فى دورته الـ 76 التى تقام حاليا، لتلحق بعدد من الفنانين المصريين والعرب، والذين تواجدوا هناك وأبرزهم مني زكي وهند صبري.

ونشر الفنان عمرو يوسف مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وذلك من كواليس تصوير فيلمه الجديد “شقو” والذى تشاركه البطولة فيه يسرا.

وعلّق عمرو يوسف على الفيديو: بنحبك يا يسرا من كواليس تصوير شِقّو مع السوبر ستار حبيبتي يسرا.