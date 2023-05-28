عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات الرئاسة في تركيا .. جولة حسم تاريخية تبدأ اليوم الأحد

أرشيفية
أرشيفية

يتوجه الأتراك اليوم الأحد إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم في ختام حملة مريرة مليئة بالوعود التي أطلقها المرشحان، إن كان ضد الأكراد أو اللاجئين السوريين.

وفي هذه المواجهة الثانية، ينطلق الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان بتقدم خمس نقاط (49,5%) من الدورة الأولى و2,5 مليون صوت على منافسه مرشح تحالف واسع للمعارضة كمال كليشدار أوغلو الذي نال 45%.

وتظهر آخر استطلاعات الرأي- التي لم تصدق توقعاتها في الدورة الأولى- أن أردوغان يتقدم على منافسه بفارق خمس نقاط أيضا هذه المرة.

وكليتشدار أوغلو هو مرشح تحالف المعارضة المكون من ستة أحزاب، ويتزعم حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك. وكافح معسكره لاستعادة الزخم بعد صدمة تفوق أردوغان في الجولة الأولى.

تركيا .. أردوغان يحث الناخبين على المشاركة في جولة الإعادة

أردوغان يزور قبر أستاذه.. ويستهدف الطبقة المحافظة في تركيا |تقرير تليفزيوني

جولة الحسم

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن استطلاع للرأي أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات قوله إن نسبة التأييد المتوقعة لأردوغان في جولة الإعادة ستكون 52.7 بالمئة مقابل 47.3 بالمئة لكليتشدار أوغلو بعد توزيع الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم. وأجري استطلاع الرأي في 20 و21 مايو أيار قبل أن يعلن أوغان وأوزداج موقفيهما.

وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية دعما أكبر من المتوقع للقومية، وهي تيار قوي في السياسة التركية واشتدت بسبب سنوات من القتال مع المسلحين الأكراد ومحاولة الانقلاب في عام 2016 وتدفق ملايين اللاجئين من سوريا منذ بدء الحرب هناك في 2011.

وإذا أطاح الأتراك بأردوغان فسيكون هذا إلى حد كبير نتيجة شعورهم بتبدل أوضاعهم الاقتصادية وتراجع قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية في ظل تضخم تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول 2022 وانهيار الليرة.

على الجانب الآخر، تعهد كليتشدار أوغلو بالعودة في حال فوزه إلى السياسات الاقتصادية التقليدية والابتعاد على سياسات أردوغان.

كما قال إنه سيسعى لإعادة البلاد إلى نظام الحكم البرلماني، وإلغاء النظام الرئاسي التنفيذي الذي اقتنص أردوغان الموافقة عليه عبر استفتاء عام 2017.

أردوغان رجب طيب أردوغان كليشدار أوغلو انتخابات تركيا الانتخابات التركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

رسالة مبكية من صلاح وقرار سريع من الريدز| ليفربول يحسم رحيل الفرعون

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

إيمان وياسمين ورباب.. تفاصيل فضيحة عمارة 5 بأكتوبر وسر الرجل العاري

هاني حتحوت يرد على تساؤلات خالد الغندور بشأن حلقة فرجاني ساسي

تجديد حبس شخص لحيازته 12 كيلو حشيش بالشروق

موضوعات متعلقة

تركيا .. أردوغان يحث الناخبين على المشاركة في جولة الإعادة

أردوغان يزور قبر أستاذه.. ويستهدف الطبقة المحافظة في تركيا |تقرير تليفزيوني

ترشيحاتنا

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم 28-5-2023

مساحته 1000م2.. تدمير مستودع كبير بعد سلسلة انفجارات في كييف

أهم الأخبار| سقوط الشحات المليونير.. طرح لحوم بـ 195 جنيهًا.. نسرين أمين ترد على أخبار زواجها

بدء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا

أوكرانيا: إسقاط أكثر من 400 طائرة مسيرة روسية في المجال الجوي لكييف

أخبار السيارات | بـ 150 ألف جنيه اركب أشهر سيارة اعتمادية في مصر..ماركة يابانية جديدة بأقل سعر للزيرو "الحق اشتريها"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكل هياكل| تراجع غير مسبوق بأسعار اللحوم.. الكيلو وصل 195 جنيهًأ

متستهتريش.. 22 نصيحة لحماية نفسك وأسرتك ومنزلك من العاصفة الترابية

إعجاز علمي.. أساليب يستخدمها العلماء للبحث عن المقابر الفرعونية المفقودة

لحماية الجهاز التنفسي من العاصفة.. أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من الغبار

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ