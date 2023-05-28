إجابة صادمة..هل تحدث انتعاشة لليرة التركية إذا فاز أردوغان اليوم؟

قال محللون لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، أنه في حال انتخاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ثانية اليوم الأحد ٢٨ مايو، في جولة الاعادة، فلا يجب أن يتوقع أحد أن يغير من سياسته الاقتصادية، أو تطفو العملة من جديد أمام الدولار.



ذكر محللون لسي إن بي سي، أنه يجب ألا يتوقع المستثمرون حدوث تحول جوهري في نهج تركيا غير التقليدي في صنع السياسة الاقتصادية في أي وقت قريب.

قال محلل يدعى كينير "أن إيمان أردوغان بأن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى انخفاض التضخم، مما يؤثر على السياسة النقدية، سيستمر في إثارة الرعب في الأسواق".

وسط التكهنات بشأن اتجاه الليرة بعد التصويت، قال تيموثي آش ، استراتيجي الأسواق الناشئة في شركة الاستشارات بلوباي اسيست مانجيمنت، إن السؤال الوحيد الآن هو ”مدى ضعف الليرة وكيف ، بدون القدرة على استخدام أسعار فائدة أعلى من البنك المركزي يمكن أن يمنع دوامة تخفيض قيمة العملة والتضخم مرة أخرى”.

يقول ذلك، أن الليرة التركية ستستمر في الانخفاض أمام الدولار ولن تقوى بسبب السياسات الاقتصادية المغايرة لنصائح وتوجيهات الخبراء.