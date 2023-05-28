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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تكشف تفاصيل إنشاء ملاعب رياضية وحمامات سباحة بالكليات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن خطة لتطوير كليتي التربية الرياضية بنين وبنات، لأنها من أهم الكليات التي تعد أساس بناء الأندية الرياضية المصرية ، و لاحتوائها على العديد من الموهوبين والمتميزين.

وصرخ الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة أن مخطط تطوير كليات التربية الرياضة جامعة حلوان يتضمن انشاء نادي رياضي في المقرات الآتية بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم، وفي كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وفي جامعة حلوان، وبكلية الهندسة بحلوان  وستتضمن ملاعب رياضية وحمامات سباحة.

وشدد نائب رئيس الجامعة على دعم الجامعة الكامل وتلبيتها لكافة الاحتياجات المطلوبة في عصر تتطور فيه التكنولوجيا ويزداد الاهتمام بالرياضة.

جدير بالذكر انه قد وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل  بروتوكول تعاون و تعاقد مع مؤسسة الأهرام ممثلة فى مركز الأهرام للتكنولوجيا وتنظيم المعلومات عقدا   , لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لكافة رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة على ميكروفيش للإدارة العامة لمكتبات جامعة حلوان وتطوير منظومة البحث لخدمة الطلبة والباحثين.

حيث قد وقع العقد عن مؤسسة الأهرام الكاتب الصحفى أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات ,وعن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة .

و أكد  السيد قنديل رئيس الجامعة أننا نعمل لإن تكون جامعة حلوان أحد أهم مؤسسة تعليمية وبحثية رائدة فى التكنولوجيا والفنون ،ومتميزة فى التربية والعلوم وفقاً لمعايير الجودة العالمية,وتقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية ،تحكمها المعايير المحلية والعالميه؛ لإعداد خريج متميز قادر على المنافسة والإبداع، وتلبية حاجات المجتمع، والإسهام في تطوره ورفاهيته,وبما يدعم تحقيق اهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

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