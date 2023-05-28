وزير الداخلية التركي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلي وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اليوم الأحد، بصوته في جولة الإعادة من الإنتخابات الرئاسية التركية، وذلك في مدرسة دوبروكا الثانوية في غازي عثمان باشا بإسطنبول.

وأفادت الصحف التركية اليوم الأحد ، في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية في تركيا، أنه تم تعيين 596 ألفاً و 765 من أفراد الأمن في جميع أنحاء تركيا، وذلك لتأمينها.

وعين 324 ألفاً و 409 شرطي ، و193 ألفا و 879 من رجال الدرك ، و عين ألفان و 640 من خفر السواحل ، و58648 حارس أمن ، و 17189 حارس أمن متطوع.

وحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأتراك على المشاركة بأعداد كبيرة في عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، والتي تجرى اليوم الأحد، في حين دعا منافسه كمال كليتشدار أوغلو الناخبين إلى انتشال بلادهم من "الحفرة المظلمة" التي أحاطت بالبلاد خلال حكم أردوغان الممتد منذ عقدين.