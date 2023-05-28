انتخابات تركيا.. المتضررون من الزلازل يدلون بأصواتهم في مساكن مخصصة| فيديو

أدلى سكان الولايات التركية المتضررة من الزلازل، التي وقعت في 6 فبراير 2023، اليوم الأحد، بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية داخل مراكز اقتراع أقيمت في مساكن مسبقة التجهيز.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد ، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم، حيث لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت ذاته.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

وبحسب القوانين التركية، يمنع نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

سيتم بث الأخبار والبيانات الخاصة بالانتخابات فقط من قبل الهيئة العليا للانتخابات بين 18.00 و 21.00 على أجهزة الراديو وجميع وسائل الإعلام.

ستكون بعد الساعة 21:00 من يوم الانتخابات، جميع عمليات البث مجانية.

وسيتم رفع حظر البث قبل الساعة 21:00 غدًا، الاثنين، إذا رأت الهيئة العليا أن ذلك ضروري.