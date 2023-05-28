علوم حلوان: انتظام امتحانات نهاية العام دون أي مشاكل

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لكافة الأقسام بمرحلة البكالوريوس وسط إجراءات احترازية من كورونا ووسط قواعد محددة .



و كشف الدكتور عماد أبو الدهب، عميد كلية العلوم جامعة حلوان، لصدي البلد ، إن امتحانات نهاية العام تسير بشكل منتظم دون وجود أي مشاكل داخل اللجان .

و قال عميد كلية العلوم ، انه لم يتم رصد اي حالات شغب او غش داخل اللجان حتي الان لجميع الفرق الدراسية .



و تابع عميد كلية العلوم جامعة حلوان ان أسئلة الامتحانات في مستوى جميع الطلاب ولا يوجد بها اي صعوبة و نتمني ان يتفوق الجميع .

جدير بالذكر انه وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل بروتوكول تعاون و تعاقد مع مؤسسة الأهرام ممثلة فى مركز الأهرام للتكنولوجيا وتنظيم المعلومات عقدا , لتنفيذ مشروع التحول الرقمي لكافة رسائل الماجستير والدكتوراه المسجلة على ميكروفيش للإدارة العامة لمكتبات جامعة حلوان وتطوير منظومة البحث لخدمة الطلبة والباحثين.

حيث قد وقع العقد عن مؤسسة الأهرام الكاتب الصحفى أشرف بدر مدير عام مركز الأهرام للتنظيم وتكنولوجيا المعلومات ,وعن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة .