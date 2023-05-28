مستشفى النجوم| تحسن حالة أحمد إبراهيم.. عنبة يتعرض لوعكة صحية.. وأشرف مصيلحي مصاب بالتهابات

شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة، من أبرزهم الفنان أحمد إبراهيم، مطرب المهرجانات عنبة، ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية.

أحمد إبراهيم

طمأن الفنان أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته.

وقال أحمد إبراهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان أشرف زكي، سافر له من مصر للإمارات خصيصًا على نفقته الخاصة، كي يطمئن على صحته، مطمئنًا جمهوره على حالته قائلًا: إنه بدأ يتحسن عما كان عليه.

وكان كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ في تصريح خاص لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.

وقال أشرف زكي :" أنا في الإمارات حاليا وسأقوم بزيارة أحمد إبراهيم غدا للاطمئنان على حالته الصحية ".

فيما نفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية إصابة الفنان أحمد إبراهيم بشلل، وقال في تصريح لـ “صدى البلد” أحمد يتابع العلاج الطبيعي في الامارات وحالته في تحسن، وكل ما يتعرض له طبيعي نتيجة الجلطة، ولكن الحالة مستقرة الان وهو يتعافى".

وكان الفنان أحمد إبراهيم قد غادر غرفة العناية المركزة بعد أيام من إصابته بجلطة فى المخ أدت إلى مكوثه الأيام الماضية داخل العناية المركزة.

ويستكمل الفنان أحمد إبراهيم علاجه فى غرفة عادية بالإضافة إلى خضوعه لجلسات علاج طبيعي.

مطرب المهرجانات عنبة

كشف مطرب المهرجانات عنبة - في منشور له عبر ستوري حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام - عن تعرضه ولعكة صحية، إثر إصابة في عضلة الصدر.

ونشر عنبة - عبر ستوري تطبيق انستجرام - صورة له ظهر فيها داخل المستشفى، وعلق عليها قائلًا: «تمزق في عضلة الصدر.. الحمد لله».

أحمد جلال عبد القوى

طمأن الفنان أحمد جلال عبد القوي متابعيه على حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى .

وكتب أحمد جلال عبد القوى عبر حسابه الشخصي على موقع “ فيسبوك: "شكرا لكل حد سأل واطمن وإن شاء الله الموضوع قيد التحقيق ولا شك في نزاهة القضاء المصري وسوف يتم مقاضاة كل من تسبب في ضرر مادي ومعنوي ومهني".

وتعرض الفنان الشاب أحمد جلال عبد القوي لوعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى وذلك في أحد مطاعم الأسماك بالجيزة، حيث حدثت له حالة إغماء وتم نقله إلى المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية.

أشرف مصيلحى

تعرض الفنان أشرف مصيلحى تعرضت إلى التهابات فى الجسم ، دخل على آثرها العناية المركزة الساعات الماضية.

وغادر الفنان أشرف مصيلحى غرفة العناية المركزة وتم نقله إلى غرفة عادية بعد تحسن فى حالته .

وكشفت المخرجة منال الصيفي زوجة الفنانة أشرف مصليحي عن تطورات حالته الصحية بعد نقلة للعناية المركزة خلال الساعات الماضية .

وقالت المخرجة منال الصيقي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : حالته الصحية تحسنت كثيراً ، الا انه مازال فى الرعاية المركزة ، ومن المقرر ان يخرج منها قريباً بعد التحسن فى حالته الصحية .

وإضافت منال الصيفي : أشرف مصليحي تعرضت الى التهابات فى الجسم ، مما أدي الى دخوله الى العناية المركزة .

قيس عبد الفتاح

كشف الفنان قيس عبد الفتاح في تصريح خاص لصدى البلد ؛ عن تطورات حالته الصحية بعد خروجة من المستشفي .

وقال قيس عبد الفتاح، ان حالته تحسنت كما أنَّه سيذهب إلى الإذاعة المصرية اليوم لتسجيل حلقات من المسلسل الإذاعي الشهير «عائلة مرزوق».

نشر الفنان قيس عبد الفتاح صورة له اثناء إجرائه اشعة رنين بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكتب عبد الفتاح: “أشعة الرنين معاناه بكل المقاييس وبشكر ربى انه ساعدني على أكملها معاناه بكل المقاييس بس كان لابد من عملها نشكر ربنا فى كل شيء”.

أحد أصدقاء الفنان قيس عبد الفتاح -على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- صورة له من داخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وكتب صديق الفنان قيس عبد الفتاح: «أستاذى وأخى وصديقى الحبيب الغالى الفنان القدير أستاذ قيس عبد الفتاح، يمر بوعكة صحية حيث يتلقى العلاج والرعاية الطبية بمستشفى السلام الدولى بالقاهرة».

وأضاف صديق قيس عبد الفتاح: «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما بإذن الله تعالى ياااااااارب».

وكتب حساب قيس عبد الفتاح، منشور كشف من خلاله تطورات حالته الصحية: «فى انتظار عمل الإيكو على القلب»، لتنهال عليه الدعوات بالشفاء العاجل.