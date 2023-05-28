حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال امتحانات نهاية العام لشهادة الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية.

وذلك خلال جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم، يرافقهم وفد الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

واطمأن الوزير والمحافظ، على سير الامتحانات داخل اللجان ومستوى الاختبارات، وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما تفقدوا قسم تصنيع ألواح وصيانة شبكات الطاقة الشمسية بالمدرسة، والذي يُعد أحدث أقسام المدرسة التي تم إنشائها؛ لتدريب وتأهيل الطلاب على احتياجات سوق العمل في إطار خطة تطوير التعليم الفني وتعزيز مهارات طلابه وخريجيه.

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