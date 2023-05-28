عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حجازي والزملوط يتفقدان امتحانات الدبلومات الفنية بالمدرسة الثانوية الصناعية العسكرية

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، أعمال امتحانات نهاية العام لشهادة الدبلومات الفنية بمدرسة الخارجة الثانوية الصناعية العسكرية.

وذلك خلال جولته التفقدية بالمحافظة، اليوم، يرافقهم وفد الوزارة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية بالمحافظة. 

واطمأن الوزير والمحافظ، على سير الامتحانات داخل اللجان ومستوى الاختبارات، وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب، وتوفير كافة سبل الراحة اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب.

كما تفقدوا قسم تصنيع ألواح وصيانة شبكات الطاقة الشمسية بالمدرسة، والذي يُعد أحدث أقسام المدرسة التي تم إنشائها؛ لتدريب وتأهيل الطلاب على احتياجات سوق العمل في إطار خطة تطوير التعليم الفني وتعزيز مهارات طلابه وخريجيه.

محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير التعليم استعدادا لافتتاح عدد من المشروعات

347241180_271194935359969_6484152630667737225_n
347241180_271194935359969_6484152630667737225_n
347263159_567992218849824_6924682880368716313_n
347263159_567992218849824_6924682880368716313_n
347263351_242382605147729_3896852392594331852_n
347263351_242382605147729_3896852392594331852_n
347379422_1321279645142851_7725307967657094205_n
347379422_1321279645142851_7725307967657094205_n
347403325_790347276054465_8591234560235481637_n
347403325_790347276054465_8591234560235481637_n
347412389_261311669736688_1559449598227617890_n
347412389_261311669736688_1559449598227617890_n
امتحانات الدبلومات الفنية امتحانات الدبلومات امتحانات الدبلوم تطوير التعليم تطوير التعليم الفن توفير المناخ امتحانات نهاية ر رضا حجازي وزير التربية والتعليم حافظ الوادي الجديد جولته التفقدية خطة تطوير التعليم شهادة الدبلومات الفنية زير التربية والتعليم والتعليم الفني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يشيد بأول نموذج محاكاة للعاصمة الإدارية في الوادى الجديد

ترشيحاتنا

البيئة: رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد

في ذكراه.. كيف ابتكر الكاتب إيان فليمنج شخصية جيمس بوند؟

جلسة هامة داخل البرلمان ونداء إنساني من أحمد موسى.. تفاصيل

حجازي يوجه بإطلاق أول مدرسة رسمية دولية "IPS" بمصروفات اقتصادية بالوادي الجديد

رئيسة وزراء إيطاليا: العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة دون اتفاق الحزام والطريق

سقوط نصاب أوهم مواطنًا «من ذوي الهمم» بتوفير فرصة عمل له

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

الفرق كبير.. فستان هيفاء وهبي على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ