استشاري أمراض صدر يكشف الطريقة الصحيحة لتعامل أصحاب الحساسية مع العواصف الترابية|فيديو

قال الدكتور محمد صدقي ، أستاذ أمراض الصدر والحساسية ، إن موسم فصل الربيع والذي يستمر حتى منتصف شهر يونيه يتميز بأن له صفات معروفة ، مثل العواصف الترابية نهارا ، والطقس البارد ليلا .

وكشف الدكتور محمد صدقي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2 " ، عن كيفية التعامل مع العواصف الترابية ، قائلا : " أول منزلت لقيت التراب أخذت منديل وقفلت الأنف والفم رغم أن معنديش حساسية " .

وأردف " صدقي " ، أن كمية الأتربة التي يلتقطها الشخص في الشارع في هذا الوقت كبيرة جدا ، موضحا أن جميع من يعانون من أمراض تنفسية سيعانون في هذا الوقت من تأثير الأتربة ، وخاصة المؤهلين للحساسية مثل المدخنين .

وتابع: موجة العاصفة الترابية من الممكن أن تسبب أزمة تنفسية حادة ، وفي حالة الأزمة لابد من انتقال فورا للمستشفى .