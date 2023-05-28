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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

استشاري أمراض صدر يكشف الطريقة الصحيحة لتعامل أصحاب الحساسية مع العواصف الترابية|فيديو

حساسية الصدر
حساسية الصدر

قال الدكتور محمد صدقي ، أستاذ أمراض الصدر والحساسية ، إن موسم  فصل الربيع  والذي يستمر حتى منتصف شهر يونيه يتميز بأن له صفات معروفة ، مثل العواصف الترابية نهارا ، والطقس البارد ليلا .

وكشف الدكتور محمد صدقي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر2  " ، عن كيفية التعامل مع العواصف الترابية ، قائلا : " أول منزلت لقيت التراب أخذت منديل وقفلت الأنف والفم رغم أن معنديش حساسية " .

وأردف " صدقي " ، أن كمية الأتربة التي يلتقطها الشخص في الشارع في هذا الوقت كبيرة جدا ، موضحا أن جميع من يعانون من أمراض تنفسية سيعانون في هذا الوقت من تأثير الأتربة ، وخاصة المؤهلين للحساسية مثل المدخنين .

وتابع: موجة العاصفة الترابية من الممكن أن تسبب أزمة تنفسية حادة ، وفي حالة الأزمة لابد من انتقال فورا للمستشفى . 

الدكتور محمد صدقي أستاذ أمراض الصدر والحساسية برنامج صباحك مصري العواصف الترابية توك شو

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