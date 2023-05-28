«مدخل إلى علم الكلام من المقدمات إلى المآلات».. يناقش الجدل حول المسائل الكلامية

أصدر الدكتور يسري جعفر، أستاذ الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر ونائب رئيس المركز الأشعري بالأزهر الشريف، كتابًا حديثًا بعنوان: «مدخل إلى علم الكلام من المقدمات إلى المآلات» يدور حول قراءة في التاريخ الكلامي في عصر ما بعد الحداثة.

مدخل إلى علم الكلام

الكتاب يتضمن مدخل إلى علم الكلام فهي مقدمات ضرورية للباحثين الراغبين في التعرف على هذا العلم تبين حقيقة نشأة هذا العلم والخلاف الحاصل في هذه الحقبة حول عدد من المسائل الكلامية وإزالة ما علق بها من قراءات غير موضوعية أو مجتزئة من سياقها، كما أنه يتعرض لأهم المصطلحات الكلامية بشكل عام وعرض لبعض المصطلحات المشتركة بين الأشاعرة ومدعاة السلفية ومناقشتها وتحرير محل النزاع ومناقشتها مناقشة موضوعية باستخدام الحجاج العقلي والشواهد النقلية، الأمر الذي يحافظ على موضوعية البحث وسلامة النتائج قدر الإمكان.

ثم يبرز الكتاب الجدل الحاصل على الساحة الفكرية والعلمية من أخذ ورد حول مدى مشروعية هذا العلم بين الطوائف المختلفة وتجلية صحيحها من سقيمها، ثم يصور تلك العوامل المتحكمة في تشتيت بنية الأمة الإسلامية والتركيز على القواسم المشتركة التي تجمع هذه الأمة على كلمة واحدة ونبذ الخلاف وكل ما يؤدي إلى الفُرقة.