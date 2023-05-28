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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محاضرة عن صحة المرأة ضمن البرنامج التوعوي لأهالي لقابوطي ببورسعيد

صدى البلد

 أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، برنامج الأنشطة الثقافية والفنية لسكان المناطق الآمنة بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل من خلال فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكى.

وعقد قسم المرأة بالفرع  بالتعاون مع حى الضواحى برئاسة هالة أبو العز محاضرة عن "صحة المرأة والأمراض التى تصيبها وكيفية الوقاية منها" بمكتبة طفل حى الضواحى التابع لقرية القابوطى بحضور مديره المكتبة  ايمان بصله، ألقتها د. مروة عوض أخصائي تدريس علوم تمريضية بالمعهد الفنى الصحى ببورسعيد، دكتوراة و ماجستير في تمريض الامومة وأمراض النساء ، فى بداية المحاضرة تحدثت فى البداية عن العادات الصحيه للغذاء والعادات السلبيه التي تؤثر علي صحه المرأة ، فالتغذية الغير المتوازنة التي يتم فيها تناول أنواع معينة من المغذيات أكثر من الأخرى كالنشويات أو الدهون، تظهر معها الأمراض المزمنة كالسمنة وأمراض القلب.فمن العادات الغذائية الغير صحية يجب الابتعاد 
تحمير البروتينات الحيوانية باستخدام الزيت أو السمن، لتجنب الإصابة بالخمول وزيادة الوزن ، زيادة الأملاح بنسب كبيرة فى الطعام، يؤدي لاحتباس الماء داخل الجسم، ويؤثر ذلك على الجهاز الهضمى بصورة سلبية ، شرب الماء بكثرة خلال الوجبات، يعمل على تمديد العصارات الهضمية فتصبح أقل قدرة على الهضم.
تناول الوجبات ذات السعرات الحرارية الثقيلة بعد الساعة العاشرة مساءً، ما يؤدي إلى تخزينها فى الجسم بشكل أوتوماتيكي، ويسبب زيادة فى الوزنن ، تناول الشاي بعد الوجبة الأساسية، ينتج عنه كسر الحديد المكتسب فى الجسم ، يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحتك. لذلك فيجب تناول أطعمة مليئة بالفيتامينات والمعادن التي تدعم جهاز المناعة الصحي ويمكن أن تساعد في منحك إحساساً بالسيطرة على عاداتك الغذائية الصحية، مثل ثمار الحمضيات، والبرتقال، والخضروات الخضراء مثل السبانخ، واللفت، والبطاطا الحلوة، والجزر، بالإضافة إلى البيض، والفاصوليا، والأسماك 
واعقب ذلك أشارت الى أمراض الثدي وكيفية الكشف المبكر في البيت بطرق مختلفة وقامت بتنفيذ تجارب عملية للكشف المبكر بإستخدام أعضاء صناعية
وأوضحت الاعراض المختلفة لتكيسات المبايض وأثرها علي حدوث الحمل وهرمون الذكوره وأعراض وجوده بكثره وأكدت فى ختام المحاضرة على أهمية الفحص الذاتى بطريقة منتظمة يساعد فى اكتشاف أى تغيرات قد تكون بداية لظهور أحد الأمراض فى أعضاء الجسم وأن 
الاكتشاف المبكر = علاج كامل وشفاء تام دون الحاجة لعمل أى جراحات جذرية أو علاج اشعاعى وبالتالى الحفاظ على صحة المرأة وحماية الاسرة .

 ويأتى ذلك ضمن برنامج ثقافي متكامل لاطفال المناطق المحرومة ثقافيا فى اطار توجيهات الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة للاهتمام بتنفيذ برنامج بديل العشوائيات فى كل المناطق السكنية المحرومة من الخدمة الثقافية من خلال اقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب الصحفى محمد نبيل بفرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكى.

إقليم القناة إقليم القناة وسيناء إقليم القناة وسيناء الثقافي اعراض الاب الإبت الاستاذ الاسر اكتشاف الأعراض الاك

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