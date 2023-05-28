قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

تسيطر حالة من القلق داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد شكوى لاعب جديد من الإصابة قبل مواجهة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

حمدي فتحي

إصابة حمدي فتحي

وأكدت مصادر بالنادي أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق اشتكى من إصابة عضلية قوية وهناك شكوك من إصابته بمزق وفضل الجهاز الطبي خضوع اللاعب لفحوصات طبية دقيقة.

الحالة الصحية لحمدي فتحي

وأجرى الجهاز الطبي للنادي الأهلي، الفحوصات اليوم و تشخيص حالة حمدي فتحي بشكل كامل من أجل لتحديد موقفه من لقاء سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز مساء غدٍ الإثنين، بجانب اللقاء الأهم أمام الوداد المغربي.