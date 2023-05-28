شوبير: الأهلي سيواجه سيراميكا كليوباترا بالعناصر الأساسية

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها غدا، الاثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "أرى أن السويسري مارسيل كولر سوف يعتمد على العناصر الأساسية خلال مواجهة سيراميكا بشكل تدريجي".

وأضاف: "المدير الفني حرص في المواجهة الماضية أمام فريق طلائع الجيش على خطوة الدفع بالبدلاء، ولكن قد يتجه لتعديل أفكاره بدخول العناصر الأساسية مواجهة سيراميكا للتحضير بشكل قوي للقاء الوداد المغربي".

محمد الشناوي: حارس الأهلي الأساسي يسابق الزمن من أجل العودة

وتابع: "محمد الشناوي، حارس الأهلي الأساسي، يسابق الزمن من أجل العودة والتواجد في لقاء الذهاب أمام بطل المغرب".