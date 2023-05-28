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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: الأهلي سيواجه سيراميكا كليوباترا بالعناصر الأساسية

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها غدا، الاثنين، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: "أرى أن السويسري مارسيل كولر سوف يعتمد على العناصر الأساسية خلال مواجهة سيراميكا بشكل تدريجي".

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شوبير: الأهلي سيواجه سيراميكا كليوباترا بالعناصر الأساسية

وأضاف: "المدير الفني حرص في المواجهة الماضية أمام فريق طلائع الجيش على خطوة الدفع بالبدلاء، ولكن قد يتجه لتعديل أفكاره بدخول العناصر الأساسية مواجهة سيراميكا للتحضير بشكل قوي للقاء الوداد المغربي".

محمد الشناوي: حارس الأهلي الأساسي  يسابق الزمن من أجل العودة

وتابع: "محمد الشناوي، حارس الأهلي الأساسي، يسابق الزمن من أجل العودة والتواجد في لقاء الذهاب أمام بطل المغرب".

الأهلى سيراميكا الدوري الممتاز طلائع الجيش الوداد المغربي حارس الأهلي محمد الشناوي

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