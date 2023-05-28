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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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11 مليونًا و400 ألف ناخب في إسطنبول بتركيا لهم حق التصويت

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية التركية

قال عبد الناصر سنجي، مراسل “القاهرة الإخبارية” من إسطنبول، إنه بعد إعلان نتائج الجولة الأولى من الانتخابات، فإن 11 مليونًا و400 ألف تركي لهم حق التصويت في الانتخابات بالمدينة، ومنذ صباح اليوم، توافد العديد للإدلاء بأصواتهم بمراكز الاقتراع في 31 منطقة مقسمة إلى 37 لجنة كبرى.

وأضاف "سنجي"، أن الجولة الأولى من الانتخابات، شهدت لقاءات مباشرة بين المرشحين والناخبين، وركز أردوغان على الظهور في المدينة، خاصة بعد حصوله على عدد أصوات أقل من منافسه في الجولة الأولى.

وأوضح أن الشباب التركي يبحثون عن التجديد في هذه الانتخابات، وأصيبوا بخيبة أمل في الجولة الأولى وفق استطلاعات الرأي بعد تقدم أردوغان، مشيرا إلى أن هناك فروقات بين مطالب الناخبين بالمدن التركية، والجميع يبحث عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وبدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة.

وتشهد الانتخابات التركية منافسة شرسة بين المرشحيّن، وسط مطالب عدة للمواطنين الذين ينادون بالإصلاح الاقتصادي وزيادة الأجور والاستقرار السياسي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال الذي ضرب عدة ولايات في فبراير الماضي.

الاستقرار السياسي إعلان نتائج أصواتهم إسطنبول الجولة الأولى

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