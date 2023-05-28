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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: ندعم ملتقى بناة مصر لإقامة شراكات تدفع حركة التشييد

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المشاركة في افتتاح ملتقى بناة مصر 2023 في دورته الثامنة تحت شعار فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة  التشييد والبناء لدول الإقليم.

وعرضت قناة إكسترا نيوز الإخبارية تقريرا أفاد بأن رئيس الوزراء خلال مشاركته في افتتاح المنتدى قال ان هذه المشاركة تعكس دعم الحكومة للدور المباشر الذي يؤديه المنتدى لبناء شركات تسهم في دفع حركة البناء والتشيد في المنطقة باعتباره حجر اساس امواصلة جهود التنمية التي تشهدها العديد من البلدان مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري ضمن هذه الجهود نظرا لخبراته الواسعة في هذا المجال.

القطاع الخاص الخبرات الجهود التشييد والبناء جهود التنمية

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