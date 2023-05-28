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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أسرة تقاضي مطعم أمريكي بعد تجمد موظفه حتى الموت داخل ثلاجة

الموظفة الضحية
الموظفة الضحية

تجمدت أم لأربعة أطفال حتى الموت بعد أن علقت في حجرة تجميد مكسورة ، تاركة عائلتها تسعى للحصول على تعويضات قدرها 810 آلاف جنيه إسترليني.

 تدعي الدعوى أن مديرة الفرع ، نجويت لي ، 63 عامًا ، كانت تستعد لافتتاح المتجر في نيو إيبيريا ، لويزيانا ، الولايات المتحدة في حوالي الساعة 9 صباحًا يوم 11 مايو عندما وجدت نفسها عالقة داخل وحدة تجميد.

وقال الضابط الذي رد على الحادث، إنه كانت هناك بقع دماء على الأبواب ، والتي من المحتمل أن تكون بسبب محاولاتها المحمومة للهروب.

وتدعي الدعوى القضائية، إن الموظفون كانوا يستخدمون مفك لفتح وإغلاق مزلاج الفريزر ، وصندوق من الزيت لإبقاء الباب مفتوحًا ، منذ أواخر أغسطس 2022.

الموظفة الضحية

وقال موظف سابق ، لم يرغب في الكشف عن هويته ، لـ KATC News إنه تم تقديم أوامر عمل متعددة لإصلاح المزلاج المكسور. كما أنه التقط صوراً داخل الثلاجة من شكاوى سابقة.

زعمت الدعوى القضائية أن الضحية وصلت إلى المطعم حوالي الساعة 9 صباحًا يوم 11 مايو ، قبل ساعة من وصول طاقم عملها ، بمن فيهم ابنها.

 خلال الوقت الذي كانت فيه بمفردها في المطعم ، أصبحت محاصرة داخل حجرة التجميد ، والتي كانت عادة ما تكون في درجة حرارة -10.

مطعم أمريكي موظفة تجميد حجرة تجميد

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