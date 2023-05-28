أسرة تقاضي مطعم أمريكي بعد تجمد موظفه حتى الموت داخل ثلاجة

تجمدت أم لأربعة أطفال حتى الموت بعد أن علقت في حجرة تجميد مكسورة ، تاركة عائلتها تسعى للحصول على تعويضات قدرها 810 آلاف جنيه إسترليني.

تدعي الدعوى أن مديرة الفرع ، نجويت لي ، 63 عامًا ، كانت تستعد لافتتاح المتجر في نيو إيبيريا ، لويزيانا ، الولايات المتحدة في حوالي الساعة 9 صباحًا يوم 11 مايو عندما وجدت نفسها عالقة داخل وحدة تجميد.

وقال الضابط الذي رد على الحادث، إنه كانت هناك بقع دماء على الأبواب ، والتي من المحتمل أن تكون بسبب محاولاتها المحمومة للهروب.

وتدعي الدعوى القضائية، إن الموظفون كانوا يستخدمون مفك لفتح وإغلاق مزلاج الفريزر ، وصندوق من الزيت لإبقاء الباب مفتوحًا ، منذ أواخر أغسطس 2022.

الموظفة الضحية

وقال موظف سابق ، لم يرغب في الكشف عن هويته ، لـ KATC News إنه تم تقديم أوامر عمل متعددة لإصلاح المزلاج المكسور. كما أنه التقط صوراً داخل الثلاجة من شكاوى سابقة.

زعمت الدعوى القضائية أن الضحية وصلت إلى المطعم حوالي الساعة 9 صباحًا يوم 11 مايو ، قبل ساعة من وصول طاقم عملها ، بمن فيهم ابنها.

خلال الوقت الذي كانت فيه بمفردها في المطعم ، أصبحت محاصرة داخل حجرة التجميد ، والتي كانت عادة ما تكون في درجة حرارة -10.