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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال أهم مطالب الناخبين في هاتاي

اردوغان
اردوغان

قال مصطفي النعيمي مراسل "القاهرة الإخبارية"، من هاتاي، إن إعادة الإعمار بعد كارثة الزلزال أهم مطالب الناخبين في المدينة، إذ يبحثون عن سكن آمن.

وأضاف أن كبار السن الأكثر إقبالًا على التصويت مع فتح لجان الاقتراع، وشهدت المدينة عودة النازحين للإدلاء بأصواتهم، ويطالب الشباب بالاستقرار السياسي وزيادة الأجور.

وتابع أنه قد تشهد الانتخابات تمديد حكم الرئيس رجب طيب أردوغان إلى عقد ثالث، وذلك بعدما خالف استطلاعات الرأي وتقدم بشكل مريح بفارق 5% تقريبًا عن منافسه كمال كليجدار أوغلو في الجولة الأولى، التي أُجريت في 14 مايو.

وبدأ الناخبون الأتراك الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، صباح اليوم الأحد، لاختيار الرئيس الجديد للبلاد، بين الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة.

وتشهد الانتخابات التركية منافسة شرسة بين المرشحيّن، وسط مطالب عدة للمواطنين الذين ينادون بالإصلاح الاقتصادي وزيادة الأجور والاستقرار السياسي وإعادة إعمار المناطق المنكوبة نتيجة الزلزال الذي ضرب عدة ولايات في فبراير الماضي.

اعادة الاعمار أصوات استطلاع استطلاعات الرأي الرئيس رجب طيب أردوغان

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