زوجة نجم الأهلي تخطف الأنظار بجمالها وأناقتها.. شاهد

حرصت لويزا زوجة برونو سافيو لاعب النادي الأهلي، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها رفقة زوجها.

وظهرت لويزا فى أحد الأماكن العامة بإطلالة ملفتة رفقة زوجها ونجلهما عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

وتعاقد النادي الأهلي رسميًا مع البرازيلي برونو سافيو قادمًا من نادي بوليفار البوليفي، خلال الانتقالات الصيفية، بعقد يمتد لثلاثة أعوام، مع أحقية الأهلي في التمديد لموسم رابع.

وفاز الأهلي الجمعة الماضية على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، غدًا الأثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.