عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضربة قاضية للجيش الأوكراني.. جنرال أمريكي يكشف عن كارثة لقيادة كييف

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الجيش الروسي سيسيطر أوديسا وخاركيف بعد الهزيمة النهائية لـ الجيش الأوكراني.

وأضاف ماكجريجور، أن "الروس ينتظرون انفجارًا آخر للطاقة من الأوكرانيين، هجوم هائل آخر سوف يبطلونه. بعد ذلك، أعتقد أنهم يسيطرون إلى أوديسا وخاركيف وسيأخذون هاتين المدينتين".

روسيا تحذر: لم نبدأ بعد في التصرف بجدية كبيرة بـ أوكرانيا

الجيش الروسي يقضي على 545 عسكريا أوكرانيا ويسقط 3 صواريخ كروز

في وقت سابق، وصف ماكجريجور معركة باخموت بأنها أعظم فخ في التاريخ، حيث قام القائد العام الروسي فلاديمير بوتين بدفن القوات المسلحة لأوكرانيا.

وبحسب قوله، لقي ما لا يقل عن 50 ألف جندي أوكراني مصرعهم في المعارك من أجل المدينة وأصيب كثيرون.

ووصف نتيجة هذه المعركة بأنها كارثة لقيادة كييف.

الجيش الروسى أوديسا خاركيف الجيش الأوكراني باخموت كييف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

حقيقة تحرك مصطفى كامل ضد أحمد سعد بعد الملابس الشفافة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من رئيس البرلمان التركي بشأن انتخابات الرئاسة

كليتشدار أوغلو: أصبحنا على مسافة قريبة من تحقيق الهدف

يلتقي الرئيس الإيراني.. سلطان عمان يبدأ زيارته إلى طهران

بعد قرار الغرب.. دولة عربية تشتري كميات ضخمة من الذهب الروسي

بعد مصر والإمارات.. فاينانشيال تايمز: مفاوضات مع السعودية للانضمام إلى بنك بريكس

روسيا تحذر: لم نبدأ بعد في التصرف بجدية كبيرة بـ أوكرانيا

مخبأة بطريقة سرية.. الأمن السوري يضبط صفقة كبتاجون قبل تهريبها للخارج| شاهد

بعدما أضحك الحضور بمزحته مع زوجته.. ماذا قال آخر رئيس وزراء لتركيا عن الانتخابات؟

ترشيحاتنا

6 عادات كارثية تسبب مشكلة خطيرة عند الأطفال .. انتبهوا لها

التنين قوة دوائية عظمى.. الصين تتحكم في إمدادات الاتحاد الأوروبي من الأدوية.. فهل تستطيع الاستمرار؟

أوكرانيا تكشف عن الهدف من عقد "قمة السلام" بصيغة “زيلينسكي”

نداء عاجل من أردوغان لأنصاره بشأن الانتخابات الرئاسية التركية .. ماذا قال؟

بتعليمات من الرئيس.. هشام آمنة: وضع وتنفيذ خطة استراتيجية للتنمية الشاملة بسيناء

رئيس هيئة الانتخابات التركية يعلن انتهاء التصويت بجولة الإعادة الرئاسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بتهمة السحر في أمريكا..قرار مفاجئ بشأن 12 شخصا بعد 400 عاما

تركيا.. معجب ومرافق يتسببان في سقوط فنانة شهيرة من فوق المسرح..شاهد

هفرحكو والله| رسالة عاجلة من صفقة الأهلي المنتظرة.. ماذا تكشف؟

فيديو

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ