قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الجيش الروسي سيسيطر أوديسا وخاركيف بعد الهزيمة النهائية لـ الجيش الأوكراني.

وأضاف ماكجريجور، أن "الروس ينتظرون انفجارًا آخر للطاقة من الأوكرانيين، هجوم هائل آخر سوف يبطلونه. بعد ذلك، أعتقد أنهم يسيطرون إلى أوديسا وخاركيف وسيأخذون هاتين المدينتين".

في وقت سابق، وصف ماكجريجور معركة باخموت بأنها أعظم فخ في التاريخ، حيث قام القائد العام الروسي فلاديمير بوتين بدفن القوات المسلحة لأوكرانيا.

وبحسب قوله، لقي ما لا يقل عن 50 ألف جندي أوكراني مصرعهم في المعارك من أجل المدينة وأصيب كثيرون.

ووصف نتيجة هذه المعركة بأنها كارثة لقيادة كييف.