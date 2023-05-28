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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكري: مصر حريصة على دفع التعاون مع العراق وتتطلع لعقد اللجنة العليا المشتركة

وزير الخارجية يستقبل
وزير الخارجية يستقبل عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية اليوم، الأحد، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى مصر. 

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري رحب بعمار الحكيم في بلده الثاني مصر، معرباً عن التقدير لدوره في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقتين. 

وأكد شكري حرص مصر على دفع التعاون مع العراق، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين بالقاهرة قريباً وخروجها بنتائج تصب في دفع العلاقات الثنائية قدماً. 

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية رحب بما أعرب عنه عمار الحكيم من حرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ومصر، لا سيما فيما يتعلق بفرص مساهمة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في العراق ظل ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات واسعة، وترجمة ذلك إلى واقع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات على الأرض خلال الفترة القادمة. 

وأكد شكرى فى هذا الإطار الاهتمام الذى توليه مصر لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن لربط مصالح البلدان الثلاثة، والتطلع لتنفيذ مشروعات التعاون المتفق عليها في أقرب وقت بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة. 

وأعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب، انطلاقاً من دعمها لسلامة وأمن واستقرار العراق الشقيق. 

من ناحية أخرى، أوضح السفير أبو زيد أن اللقاء شهد نقاشاً حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية المشتركة، حيث أكد الجانبان حرصهما على التنسيق المستمر بين البلدين حول سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة. 

من جانبه، أعرب عمار الحكيم عن تقديره العميق لمصر ودورها التاريخي والمحوري في المنطقة، مؤكداً الاهتمام بتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والعراق بما يصب في صالح الشعبين الشقيقين. كما اتفق الجانبان على أهمية استمرار العمل على جميع المستويات لدفع التعاون بين البلدين الشقيقتين إلى آفاق أرحب.

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