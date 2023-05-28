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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصير محزن.. رد صادم من ميدفيديف على تصريحات سيناتور أمريكي بشأن قتل الروس

ديمتري مدفيديف
ديمتري مدفيديف

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري مدفيديف، اليوم الأحد، على تصريحات السناتور الأمريكي، ليندسي جراهام، بشأن قتل الروس في أوكرانيا.

وشدد مدفيديف على أن عضو الكونجرس أدلى بهذا التصريح عبثا.

وقال: “ لا يُقتل المواطنون العاديون فحسب، بل يُقتل أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا في الولايات المتحدة”.

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ودعا ميدفيديف تذكر المصير المحزن لروبرت كينيدي وهيوي لونج وكليمنتا كارلوس بينكني وجون ميلتون إليوت وواين أوينز.

وفي وقت سابق من اليوم، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن كلام السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام بشأن قتل الروس بأوكرانيا، يمكن مقارنته بالاستثمار الأمريكي.

وكتبت زاخاروفا علي صفحتها على تطبيق “تلجرام”: "لدى السيناتور جراهام ما يمكن مقارنته به، أدى أحد استثماراتهم إلى الحرب العالمية الثانية والهولوكوست".

وأشارت إلى أن الأموال الأمريكية تتدفق حاليا في “الحلق النهم لنظام النازيين الجدد في كييف”، مضيفة "بهذا الصدد أريد أن أذكر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي وكل المستفيدين الأمريكيين كيف انتهت المغامرة السابقة".

مدفيديف ليندسي جراهام أوكرانيا قتل الروس

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