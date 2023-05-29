صناعة النواب تناقش شكوى مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزل

شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي بشأن شكوى مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزل، ما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة.

وقال النائب مقدم طلب الاحاطة: كجهة تشريعية هدفنا النهوض بقطاع الصناعة وتطويرها، موضحا ان قطاع الغزل والنسيج لم يطور منذ ٤٠ سنة، مشيرا الي ان المستثمر يعاني من تعرضه للسرقة والنهب من السوق السوداء.

وطالب بتشغيل المصانع وتشغيل كافة الماكينات، متسائلا عن خطة الوزارة في التطوير؟.

وقالت نيفين الكاتب عضو اللجنة: دور اللجنة قوي في الحفاظ على الامن القومي كما لها دور رقابي علي الوزارات الاقتصادية، متسائلة: أين خطة قطاع الأعمال ؟.



وأكدت الكاتب ان مصر كانت دولة رائدة في الصناعات النسيجية وإذا لم نستغل الثورة البشرية سنخسر كثيرا ، مؤكدة ان علينا ان نلحق النفس الاخير ، متسائلة : ماذا سنفعل في تباطؤ المسؤولين؟

وأفاد محمد نشأت العمدة، عضو اللجنة، بأنه بدون صناعة لن يكون هناك اقتصاد لمصر ، مطالبا بتسهيل الاجراءات علي المستثمر، قائلا: يعني من الاخر علينا أن نحمل المستثمر على كفوف الراحة.

وأوضح محمد حمدي موسى، أن الحكومة تعمل في جذر منعزلة وكل وزير يسير بدماغه، مشددا على ضرورة حضور المجموعة الاقتصادية للجنة وعرض المشكلة وإيجاد حلول.

فيما قال محمد سعد عوض الله : وجود ممثلي الوزارات بدون ممثل عن البنك المركزي غير مجد ، موضحا ان اللجنة طالبت مرارا بحضور المجموعة الاقتصادية وعلي رأسها البنك المركزي ، مشيرا الى ان صورة المصانع المصرية في الخارج غير جيدة ، قائلا: هنتحاسب علي هذا التقصير، مطالبا باستراتيجية واضحة لوزارة الصناعة وخاصة في هذا القطاع .

وعلق ممثل وزارة الصناعة انه على وزارة الزراعة توفير احتياجات قطاع الاعمال العام حتى تقوم المصانع بأعمالها علي اكمل وجه.

وأوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، الحكومة بضرورة تحديد كمية القطن المطلوبة لتشغيل المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود الشامي، بشأن معاناة مصانع مدينة المحلة الكبرى من نقص الغزول، مما يهدد مصانع النسيج بالتوقف وتشريد العمالة.

وأوصت اللجنة كذلك بضرورة التنسيق بين المجموعة الاقتصادية من خلال عمل بروتوكولات، بالإضافة إلى عقد اجتماع مشترك بين وزراء الزراعة والصناعة والمالية، بحضور ممثل البنك المركزي لمناقشة المشاكل التي تواجه مصانع الغزل والنسيج.

وطالب المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأهمية تغيير استراتيجية وخطة الصناعة لتطويرها والنهوض بها، قائلا: بدون استراتيجية وخطة واضحة فالفشل مصير الصناعة.

وشدد النائب على ضرورة وجود خريطة صناعية للتسهيل على المستثمرين، مطالبا بتعيين نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية.

وقال عضو مجلس النواب: لابد أن يكون للصناعة أب روحي نستطيع أن نحاسبه علي فاتورة الصناعة، والحساب يكون هنا للمجموعة الاقتصادية كاملة وليس الوزير المختص.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل وثيقة ملكية الدولة، موضحا ان هناك إرادة سياسية تريد أن تعمل، ولكن لابد من استراتيجية واضحة، لاسيما بعدما تم تجهيز أفضل بنية تحتية.

من جانبه أكد المهندس أحمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أن القطن في السوق موجود بطريق غير قانوني، كما تم تخزين كمية من القطن من أجل مصنع جديد سيتم افتتاحه في ٣٠ يونيو للغزل والنسيج.

وأشار إلى أن الأزمة التي تمر بها السودان أثرت سلبيا على القطن، مؤكدا أن المشكلة الأساسية في عدم توافر المادة الخام.