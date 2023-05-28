عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من زيلينسكي بعد صمود العاصمة كييف أمام أكبر هجوم روسي

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بقوات الدفاع الجوي وخدمات الإنقاذ في بلاده بعد أن صمدت العاصمة أمام أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة منذ بداية الغزو.

قال زيلينسكي: “تقوم قوات الدفاع الجوي بتدمير صواريخ العدو، والطائرات، والمروحيات، والطائرات بدون طيار.. في كل مرة تقوم فيها بإسقاط طائرات العدو بدون طيار وصواريخ، يتم إنقاذ الأرواح ... أنتم أبطال!”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤولون محليون أن روسيا شنت هجومًا ضخمًا جديدًا بطائرات بدون طيار خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن رجلاً قتل عندما سقط حطام طائرة بدون طيار بالقرب من محطة بنزين، كما أصيبت امرأة.

أوكرانيا تكشف عن الهدف من عقد "قمة السلام" بصيغة “زيلينسكي”

روسيا تحذر: لم نبدأ بعد في التصرف بجدية كبيرة بـ أوكرانيا

وأضاف كليتشكو أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو كييف قبل أن تضرب "موجة جديدة من الطائرات المسيرة" المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في وقت لاحق إنه تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة، مستشهدة بمعلومات أولية.

وصعدت روسيا - التي شنت غزوها على أوكرانيا في فبراير 2022 - في الأسابيع الأخيرة هجماتها على كييف، في مسعى منها للتغلب على دفاعات العاصمة.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

نكمل احتفالات.. تعليق قناة الأهلي على إصابة حمدي فتحي وغيابه عن لقاء الوداد

موضوعات متعلقة

السعودية.. تحذير هام من السلطات بشأن إصدار تصاريح "وهمية" لأداء مناسك الحج

السعودية.. قرار عاجل من "الموارد البشرية" بشأن استقدام العمالة

أوكرانيا تكشف عن الهدف من عقد "قمة السلام" بصيغة “زيلينسكي”

نداء عاجل من أردوغان لأنصاره بشأن الانتخابات الرئاسية التركية .. ماذا قال؟

رئيس هيئة الانتخابات التركية يعلن انتهاء التصويت بجولة الإعادة الرئاسية

وسائل إعلام تركية: تراجع كبير في الإقبال على انتخابات الرئاسة

بدء عملية الفرز.. انتهاء التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا

بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن تمديد وقف إطلاق النار

ترشيحاتنا

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بمبادرة الإحلال| 5 سيارات زيرو تحت 570 ألف جنيه

تراجع الإسترليني.. ننشر أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه بختام تعاملات اليوم

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

وكالة أنكا: كليتشدار حصل على 50.13% مقابل 49.87% لأردوغان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحاجة سوزان ومجاملة الحكام وشخص تسبب في رحيلي| 3 تصريحات نارية لفرجاني ساسي

بسبب بلع اللبان.. طفل يصارع الموت في أمريكا| شاهد ماذا حدث معه

أطعمة تحميك من أمراض القلب .. 16 نوع مختلف

عاشت أكثر من قرن .. أمريكية عمرها 102 سنة تكشف سببين وراء صحتها

فيديو

سيحدث خلال أيام .. العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر «فيديوجراف»

سارة شندي أول رقيب شرطة مصري في أمريكا بعد جهود 15 سنة|فيديوجراف

هل صدر حكم قضائي يتيح زيادة سعر متر المباني لشركات التطوير العقاري؟

أنا كنت فرعونية بالحياة السابقة| إليسا تغازل الشعب المصري.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ