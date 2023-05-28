أول تعليق من زيلينسكي بعد صمود العاصمة كييف أمام أكبر هجوم روسي

أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بقوات الدفاع الجوي وخدمات الإنقاذ في بلاده بعد أن صمدت العاصمة أمام أكبر هجوم روسي بطائرات مسيرة منذ بداية الغزو.

قال زيلينسكي: “تقوم قوات الدفاع الجوي بتدمير صواريخ العدو، والطائرات، والمروحيات، والطائرات بدون طيار.. في كل مرة تقوم فيها بإسقاط طائرات العدو بدون طيار وصواريخ، يتم إنقاذ الأرواح ... أنتم أبطال!”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مسؤولون محليون أن روسيا شنت هجومًا ضخمًا جديدًا بطائرات بدون طيار خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن رجلاً قتل عندما سقط حطام طائرة بدون طيار بالقرب من محطة بنزين، كما أصيبت امرأة.

وأضاف كليتشكو أن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 20 طائرة مسيرة كانت متجهة نحو كييف قبل أن تضرب "موجة جديدة من الطائرات المسيرة" المدينة.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف في وقت لاحق إنه تم إسقاط أكثر من 40 طائرة مسيرة، مستشهدة بمعلومات أولية.

وصعدت روسيا - التي شنت غزوها على أوكرانيا في فبراير 2022 - في الأسابيع الأخيرة هجماتها على كييف، في مسعى منها للتغلب على دفاعات العاصمة.