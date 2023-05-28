رئيس تيار الحكمة العراقي: تطور العلاقات مع مصر على المستوى السياسي والاقتصادي

قال عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة العراقي، اليوم الأحد، إن العلاقات بين مصر والعراق تمتد على المستويين الرسمي والشعبي.

وأضاف "الحكيم"، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمصر، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات المصرية العراقية شهدت تطورًا على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والمعرفية والثقافية.

وأوضح أن هناك فرصة للدبلوماسية الشعبية أيضًا، بعدما نقل أحد الباحثين المصريين تجربته المميزة في بغداد ونقل صورة إيجابية عنها، لذلك فإن هذه الزيارات والتواصل لن تنحسر على المستوى الرسمي الحكومي، وإنما تمتد لتواصل نخبوي وشعبي وإعلامي، وعلى مستوى المنظمات أيضًا.

عدة ازمات

وأشار إلى أن "اليوم هناك عدة أزمات منها الشُح المائي والتغيرات المناخ، وكلها أزمات مشتركة ليس لها علاقة بالسياسة وإنما بحياة الإنسان، ويمكن أن نتعاون في هذه المجالات ويحدث تطور على الصعيدين".

وأوضح أن الخطر الأول الذي كانت تتعرض له العراق عدم القدرة على بناء الدولة والمؤسسات؛ لأن بناء الدولة هو المدخل لحل الكثير من المخاوف التي تواجهنا، والدولة القوية تفرض سيطرتها على الجميع، لذلك يجب أن نسير كعراقيين في اتجاه واحد وهو بناء الدولة وتقويتها.

