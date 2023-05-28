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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: المجلس الوطني للتعليم يستهدف حل مشكلات المنظومة

صدى البلد

عقبت النائبة جيهان البيومي، عضو مجلس النواب، على اتخاذ مجلس أمناء الحوار الوطني قرار بعقد جلسة خاصة الأربعاء القادم، للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطني بشأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب بناءً على توجيه رئيس الجمهورية.

قالت البيومي في تصريحات لـ صدى البلد انه يهتم بوضع استراتيجية للتعليم تقوم على دراسة لكل المشكلات لإيجاد الحلول من الواقع العملي وبالتالي يؤدي ذلك الى تطوير  العملية التعليمه، والتعرف على المشكلة وضع آليات لحل لها، كما انه يشير إلى تكامل مؤسسي بين مختلف قطاعات الدولة من حيث الاهتمام بسوق العمل بما ينعكس على على الخريجين.

 

وأردفت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن المجلس مشكل من مختلف الوزارات وبالتالي يكون لكل وزارة متطلباتها في الخريجين للعمل بها مما يتيح خريج يعمل مباشرة وفقا التخصصات في إحدى الوزارات المعنية بذلك.

 
ونوت أن  تشكيل أمانة المجلس ضمن العديد من الخبراء في مجال التعليم والتدريب مختلف الدرجات العلمية سواء من العاملين او المتفرغين في عناصر مشيرة إلى أن المجلس لا يهتم فقط به الخريج  ولكن يأتي فى اهتماماته عملية التدريب والتثقيف الخاصة للمعلمين في مرحلة التعليم قبل الجامعي وبالتالي سينعكس على الأجيال القادمة.

 

وأوضحت أن وفقا للقانون فسوف يكون هناك تقرير مقدم إلى رئيس الجمهورية كل ثلاثة أشهر وسيوضح  الخطوات التنفيذية نحو الاستراتيجية الموضوعة ومدى الاستفادة منها.

 

البرلمان إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب المجلس الوطني استراتيجية للتعليم جيهان البيومي

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