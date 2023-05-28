أوقاف الإسماعيلية تقيم احتفالية للأطفال ضمن أنشطة البرنامج الصيفي بمسجد الرحمن بالتل الكبير

أقامت مديرية أوقاف الإسماعيلية احتفالية كبرى ضمن أنشطة البرنامج الصيفي للطفل ٢٠٢٣م بمسجد الرحمن بالتل الكبير.

وأكد مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية أن البرنامج الصيفي رائد في نشر الفكر الوسطي المستنير ، ويسهم في بناء جيل متميز من الكوادر المثقفة الواعية الرشيدة، ونشر الثقافة والوعي الصحيح.

وفي إطار برنامج مصر تذكر الله (عز وجل) وتصلي على النبي (صلى الله عليه وسلم)، تم تخصيص خمس دقائق في البرنامج التثقيفي للطفل لترديد الأطفال أسماء الله الحسنى خلف مُعلمهم أو مُعلمتهم قصد حصول بركتها وفهم معانيها وتقوية جانب الإيمان بالله (عز وجل) لديهم منذ نعومة أظفارهم، وختام البرنامج الصيفي للأطفال بالصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).