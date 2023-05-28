تفاصيل عودة مهندس للحياة بعد صدمة نفسية نتيجة وفاة والدته

عرضت قناة المحور تقرير فيديو عن عودة مهندس للحياة بعد صدمة نفسية نتيجة وفاة والدته.



وجاء فى التقرير أن هناك أحدي المؤسسات الخيرة قام بـ إنقاذ الشاب، وذلك لآن كان يعانى من مشكلات نفسية، بعد وفاة والدته.



وكشفت القناة أن أهالي المنطقة التى يعيش فيها هذا الشاب، قاموا بوضعه فى مصحة، من أجل العلاج، وأن يعود للحياة الطبيعية، بعد فترة علاج.



وأكد الدكتور إبراهيم عبد الرشيد استشاري التحليل النفسي بجامعة عين شمس، أنه لا يوجد أحد بعيد عن المشكلات النفسية، وأن مرض الاكتئاب من أكثر الأمراض المنتشرة في العالم.



ولفت إلى أن المهندس الذى أصيب بمشكلات نفسية، كانت ناتجه بسبب وفاة والدته، وتعامل والده معه بطريق تسبب في الأمر الذي وصل له.



