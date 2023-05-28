الحوار الوطني: المجالس المحلية هي المرحلة التدريبية للحياة السياسية

قال الدكتور سمير عبد الوهاب مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، إن المواطن يعتقد أن الوزارات هي التي تقدم له الخدمات، وأن المجلس المحلي لا يقدم له شيئا، وبالتالي لا يفتقده أو يشعر بغيابه.



وأضاف خلال استضافته في برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية آية عبد الرحمن على شاشة إكسترا نيوز"، أن المجالس المحلية هي المرحلة التدريبية للحياة السياسية، وهي التي يمكن أن تصل بالمواطن المنشغل بالعمل السياسي إلى منصب محافظ أو عضو مجلس شعب، ويجب أن يعي المواطن أن المجلس المحلي هو أول جهة يلجأ إليها لتنفيذ خدماته.

الممارسة السياسية

ولفت إلى أن المواطن يتعلم الممارسة السياسية، وآليات الانتخاب، وعزل عضو المجلس المحلي، ويتدرج حتى يتعلم حقوقه السياسية كاملة، وبالتالي كان هناك تركيز على انتخابات المجالس المحلية باعتبارها الخطوة الأولى في الحكم المحلي، ثم تأتي بعد ذلك خطوات مثل الرقابة.